Letten Sics/Sics Doppelsitzer-Sieger in Sotschi

Yannick Müller/Armin Frauscher wurden Zwölfte (+1,532) und Juri Gatt/Riccardo Schöpf nach einem Sturz im zweiten Lauf 22. (+27,133). Am Samstag steht noch das Rennen im Frauen-Einsitzer auf dem Programm, die Österreicherin Madeleine Egle hat in der vergangenen Woche den Saison-Auftakt auf der Olympia-Bahn in Yanqing gewonnen.