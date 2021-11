Bisher „geheim“: Schröcksnadels Antwort an Lehmann

Harte Kritik an Schröcksnadel

Zur Chronologie: Am 4. Juni 2021 belegt Lehmann, Schweizer Verbandspräsident, bei der Wahl zum neuen FIS-Präsidenten Platz zwei hinter dem Schweden Johan Eliasch. Lehmann geht daraufhin medial in die Offensive und schießt verbal explizit gegen Österreich und Schröcksnadel scharf. Zwar halte sich die Enttäuschung ob der Wahlniederlage „in Grenzen“, sagt er zum „Blick“, allerdings trage die Wahl „auch die Handschrift der Österreicher“. Lehmann präzisiert: „ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bezeichnet sich als mein Freund. Und hat mir seine volle Unterstützung zugesichert. Am Tag vor der Wahl haben wir telefoniert und er hat mir gesagt, dass sich die Ausgangslage verändert habe und Österreich jetzt Johan Eliasch unterstütze. Bei uns ist ein Wort ein Wort. In Österreich offenbar nicht. Das ist schon eine große Enttäuschung. Vor allem eine persönliche Enttäuschung, unabhängig vom Ausgang der Wahl.“