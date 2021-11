Damhirsch im Tierpark von Unbekanntem malträtiert

Der Tierpark Wels hat bei der Polizei einen grausamen Fall von Tierquälerei angezeigt. Bereits in der Nacht auf den 31. Oktober ist ein Unbekannter in ein Gehege geklettert und hat mit einem spitzen Gegenstand einen Damhirsch malträtiert. Dabei durchstach er dem Tier auch beide Lungenflügel. Die Damhirschkuh verendete qualvoll, informierte die Polizei am Donnerstag.