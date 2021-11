Wer zahlt 16 Millionen Euro für eine Wohnung?

Trotz Pandemie ziehen die Wohnungspreise weiter an. In allen Bezirken gab es von Jänner bis September deutliche Steigerungen, am stärksten in der City. Dort kosten Wohnungen im Schnitt bereits 14.500 Euro je Quadratmeter, zeigt eine Auswertung des Portals immowelt.at (siehe Grafik). Ein Ende der Rallye ist nicht in Sicht. Diese 14.500 nehmen sich aber fast niedlich aus zu 32.000 €/m² für Wiens derzeit wohl teuerste Unterkunft.