World Tour: „Eisenstadt wird Hotspot in Europa“

Sprint-Asse dabei

Natürlich wird die überwiegende Anzahl der nationalen Spitze das in die „World Tour“ aufgewertete Meeting in Eisenstadt für Starts nutzen. Trainer Philipp Unfried kündigte bereits an, dass aus seiner Sprint-Gruppe Leni Lindner und Karin Strametz in Eisenstadt laufen werden. Leni Lindner war heuer in Eisenstadt am 9. Juni über 100 m mit 11,33 ihren tollen U23-Rekord gelaufen. Falls Österreichs Siebenkampf-Stars Ivona Dadic und Verena Mayr nächstes Jahr wieder in Götzis (28./29. Mai) starten, käme für sie ein Antreten in Eisenstadt freilich nicht in Frage.