Völlig irre! „Fans“ wollten Spieler überfahren

Das Spiel war zu Ende. Kurz darauf machte sich das Team von Tomelloso am Weg zum Mannschaftsbus. Dann der Schock! „Etwa zehn Minuten später versuchten diese beiden Personen am Steuer eines Geländewagens, unser Personal und den Trainerstab zu überfahren und flüchteten dann“, heißt es in einer Stellungnahme des Klubs.