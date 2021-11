Camila Cabello: Das war der Trennungsgrund!

„Hey Leute, wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden, aber unsere Liebe zueinander als Menschen ist stärker denn je“, schrieben Camila Cabello und Shawn Mendes in der letzten Woche in ihren Instagram-Storys zur Trennung - und weiter: „Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und werden auch weiterhin beste Freunde sein. Wir schätzen eure Unterstützung von Anfang an und für die Zukunft.“