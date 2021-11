Warten auf PCR-Ergebnis: Test oft schon ungültig

SPAR rät zu Apotheken

Verzagt ist auch die Mitarbeiterin im SPAR in der Fußgängerzone in Eisenstadt. „Wenn Sie rasch ein Testergebnis brauchen, gehen Sie besser in eine Apotheke“, rät sie, und zwei Kundinnen, die an der Kassa warten, nicken zustimmend. In der Apotheke gegenüber wird versichert, dass das Ergebnis des kostenlosen PCR-Tests binnen 24 Stunden vorliegt. Der Andrang beim Test zu diesem Zeitpunkt: Gering, rund 10 Personen warten auf die Testung.