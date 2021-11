Auf die Novembersonne folgt Schneefall

Nicht ganz so prächtig präsentiert sich der Montag zum Wochenauftakt, aber die Sonne macht nur eine kurze Pause, denn am Dienstag setzt sich so gut wie überall freundliches Wetter durch. Dennoch kommen die Temperaturen nicht über 7 Grad hinaus. Ab in die Natur heißt es am Mittwoch. Etwaige Nebelfelder lichten sich rasch und strahlender Sonnenschein verlockt im Tagesverlauf zu Aktivitäten im Freien. Der Donnerstag startet recht sonnig, doch ab Mittag könnte es nieseln und Wolkenfelder ziehen auf. Durch den Föhnwind erreichen die Temperaturen bis zu 12 Grad. Die Abkühlung kommt am Freitag - mit Wolken, Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt von 1300 Metern in der Früh auf etwa 400 Meter bis zum Abend. Gefrierender Regen birgt Glatteisgefahr. In vielen Landesteilen gibt Frau Holle ihr Comeback.