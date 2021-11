Wiesberger in Dubai weiterhin abgeschlagen

Bernd Wiesberger hat auch am dritten Tag des Finalturniers der European Golf Tour in Dubai keinen Rhythmus gefunden. Nach einer 75er-Runde (3 über Par) und mit dem Gesamtscore von 227 (11 über Par) war der Burgenländer am Samstag weiterhin abgeschlagen 52. und Letzter. Ein Eagle (2 unter Par) am letzten Loch könnte Auftrieb für Sonntag geben. Der Nordire Rory McIlroy hat als Spitzenreiter mit 14 unter Par seinen dritten Dubai-Sieg nach 2012 und 2015 im Visier.