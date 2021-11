Neues Kraftwerk in Bad Goisern muss schrumpfen

Baubeginn frühestens 2023

Frühestens in zwei Jahren soll das neue Kraftwerk unweit der Traunbrücke in Weißenbach errichtet werden. Der Ersatzneubau in der Nähe der bestehenden Wehranlage befindet sich in einem Gewerbegebiet. Dadurch werden kaum zusätzliche Aufschließungswege benötigt und der Traunreiterweg bleibt größtenteils unberührt. Durch die Verkleinerung wird das Kraftwerk jährlich „nur“ rund 7,3 Gigawattstunden Strom erzeugen können. Das ist er Verbrauch von rund 2000 Haushalten. In der ursprünglichen Variante hätte der Strom für 3600 Haushalte reichen sollen.