Ab 14.30 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Wolfsberger AC

Dennoch gelang der WSG in den jüngsten sechs Bewerbspartien nur ein Sieg. Bei den Wolfsbergern hingegen lief es in den vergangenen Wochen wie geschmiert. Dutt: „Bei uns haben sich in der Offensive ein paar Abläufe automatisiert, und in der Defensive sind wir nicht mehr so inkonstant wie zu Saisonbeginn.“ Daher befinde man sich in einem „positiven Kreislauf“, berichtete der WAC-Trainer. „Siege bringen Selbstbewusstsein, und Selbstbewusstsein bringt wiederum Siege.“