Nächste Kehrtwende führt nun also in Voll-Lockdown

Oberösterreichs LH Thomas Stelzer (ÖVP) legt in Sachen Pandemiebekämpfung, wie schon beim Teillockdown für Ungeimpfte, die nächste Kehrtwende hin und verkündete im Landtag: „Sollte es am Freitag zu keinem bundesweiten Lockdown kommen, dann wird es auf jeden Fall in Oberösterreich gemeinsam mit unserem Nachbarbundesland Salzburg ab kommender Woche einen mehrwöchigen Lockdown geben müssen“, so Stelzer. Er begründet dies mit der, wie er meint, nicht vorhersehbaren, „gewaltigen Dimension“ dieser vierten Welle.