Gesundheitshotline: Was sind Ihre Erfahrungen?

Wo habe ich mich angsteckt? Die Corona-Kontaktverfolgung in Wien ist mangelhaft. Nur jeder zweite Fall wird geklärt. Alle anderen werden wohl nie erfahren, wo sie sich infiziert haben und an welchem Ort. Was sind die Gründe? Das Contact Tracing hat zu wenige Mitarbeiter. Das Computersystem dürfte ebenfalls nicht optimal laufen. Folge: Es dauert teilweise viel zu lange, bis Kontaktpersonen informiert werden. In Kritik steht auch die Gesundheitshotline 1450. Leser berichten von sehr langen Wartezeiten, bis einer abhebt. Wenn überhaupt. Mussten Sie bereits die Gesundheitshotline kontaktieren? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen!