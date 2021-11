Mikrobiologe: „Kein Spielraum für Experimente“

„Österreich hat nicht auf Rat Israels gehört“

Mit diesem „Unsinn“ sei man sehenden Auges in eine Situation gestolpert, in der man der Entwicklung immer hinterherläuft, so der Wissenschaftler. Bei so hohen Auslastungen und „massivem Infektionsgeschehen“ quasi „zehn Minuten nach zwölf“ erst zu reagieren, funktioniere einfach nicht. Darauf haben israelische Forscher schon in der ersten Welle eindringlich hingewiesen. Viele Länder haben auf diesen Rat aber nicht gehört - Österreich leider ebenso.