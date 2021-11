93 Schulklassen in Wien wegen Corona gesperrt

Die Inzidenz lag im Sieben-Tage-Schnitt bei den Fünf- bis 14-Jährigen zuletzt bei 1518 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten Wiener Schüler sowie des Schulpersonals in der vergangenen Schulwoche bis inklusive Donnerstag lag bei 965. Demnach wurden 862 Schüler und 103 Personen, die dem Schulpersonal zugerechnet werden - also Lehrkräfte, Reinigungskräfte, Schulwarte etc. - positiv getestet.