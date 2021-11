EM für ÖFB-U21 nach 1:3 gegen Kroatien weit weg

Für Österreichs U21-Nationalteam ist die EM 2023 in Georgien und Rumänien zum Abschluss des Länderspiel-Jahres in ganz weite Ferne gerückt! Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch unterlag am Dienstagabend in Ried dem weiter makellosen Qualifikations-Gruppe-A-Führenden Kroatien mit 1:3 (0:2) und kassierte damit im siebenten Spiel die dritte Niederlage. Der Rückstand des Dritten wuchs auf sechs Punkte an, wobei der Leader auch ein Spiel weniger ausgetragen hat.