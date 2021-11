Schulchaos geht jetzt in die nächste Runde

Heimunterricht droht

„Derzeit befinden sich laut oö. Bildungsdirektion in 18 Schulen 21 Klassen im Heimunterricht und etwa 6100 Schüler und Studierende in Quarantäne“, verlautbarte der Krisenstab auf Anfrage der „Krone“. Und die aktuellen Zahlen vom PCR-Test am Montag werden heute, Mittwoch, veröffentlicht. Sollten diese annähernd so sein wie in der Vorwoche – 673 positiv getestete Schüler in Oberösterreich –, werden mit einem Schlag wohl Dutzende Klassen nach Hause geschickt. „Wir tun alles, um den Präsenzunterricht zu gewährleisten“, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Ob angesichts der stark steigenden Zahlen auch bei Kindern und Jugendlichen ein genereller Lockdown sinnvoll sei, „müssen andere entscheiden. Wir helfen nur mit, wo es geht, um die Pandemie zu bekämpfen“.