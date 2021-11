Widersprüchliche Botschaften: Sind Sie verärgert?

Lockdown für alle oder kein Lockdown für Geimpfte - das ist hier die Frage. Zwischen Bundeskanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein werden die Uneinigkeiten zu dieser Vorona-Maßnahme in letzter Zeit sehr laut. Seit Montag sind Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Während der Bundeskanzler gegen Beschränkungen für Geimpfte und Genesene ist, sieht der Gesundheitsminister strengere Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung als eine nicht mehr abwegige Möglichkeit, darunter eine nächtliche Ausgangssperre für alle. Wie geht es unseren Userinnen und Usern mit diesen Zwisten in der Politik? Ärgern Sie die widersprüchlichen Botschaften seitens des Kanzlers und Ministers? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen!