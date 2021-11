Wahl in Bulgarien bringt keine Regierungsmehrheit

Einstiger Wahlsieger stürzt ab

Der dritte Platz geht an die Bulgarische sozialistische Partei (BSP) mit 14,5 Prozent. Mit 10,2 Prozent ist die wirtschaftsliberale Türkenpartei DPS im nächsten Parlament vertreten. Der Wahlsieger bei den Neuwahlen im Juli, die populistische Formation „Es gibt so ein Volk“ (ITN), stürzt auf acht Prozent ab. Deutlich weniger Stimmen bekommt auch das konservative Wahlbündnis „Demokratisches Bulgarien“ - 6,9 Prozent. Als Überraschung gilt, dass die russlandnahe Partei „Wazraschdane“ die Chance hat, ins Parlament einzuziehen. In den Exit Polls von Gallup International kommt sie auf 4,2 Prozent und liegt somit knapp über der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament in Sofia.