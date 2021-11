Arnautovic: „Es tut uns richtig weh“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Beim Rückstand habe ich schon geglaubt, ich bin im falschen Film. Wir hatten sehr gut angefangen, hätten in Führung gehen müssen. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen so weiterspielen und werden unsere Möglichkeiten vorfinden und müssen einfach noch zielstrebiger zum Torabschluss kommen. Moral, Wille, Einsatz hat gestimmt bei der Truppe und es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. In der ersten Halbzeit haben wir manchmal überkombiniert, in der zweiten haben wir das viel besser gemacht. Wir wollten zurück in die Spur finden und in den letzten zwei Spielen einen positiven Eindruck hinterlassen. Es war wichtig, dass die Mannschaft zeigt, obwohl es unter Anführungszeichen nicht mehr um so viel ging, dass es trotzdem unser Ziel war, das Spiel unbedingt zu gewinnen und vielleicht noch den dritten Platz zu erzielen. Ich glaube, das hat die Mannschaft dann auch auf dem Platz gezeigt. Jetzt müssen wir gegen Moldawien nachlegen, Schottland hat sich heute sehr schwer getan.“