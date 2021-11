„Corona-Check“ im Zug: Die Maske fährt meist mit

Nur etwa zehn „Masken-Sünder“ pro Tag ertappt

Im Frühjahr wurde ein Zugbegleiter (54) von einem 17-jährigen Burschen in einem Waggon bei der Fahrscheinkontrolle in Tulln (NÖ) mit einem Messer niedergestochen - er überlebte. Nur einer von etlichen Angriffen auf ÖBBler, die sich in der Covid-Zeit häufen. „Auch wenn landesweit nur etwa zehn Masken-Sünder pro Tag ertappt werden, hat sich die Situation in ganz Österreich verschlimmert. Unsere Uniform wird nicht mehr geachtet“, gibt ein Zugbegleiter offen zu. „Wenn Polizisten dabei sind, wird niemand aggressiv.“