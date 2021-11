„Covid-Kontrollen funktionieren in Praxis nicht“

Wenig Freunde in Gastgewerbe gemacht

Im Übrigen würden diese Kontrollen in der Praxis nicht funktionieren, zeigte sich Greylinger in der ORF-„ZiB Nacht“ überzeugt. Man habe sich vor allem im Gastgewerbe wenig Freunde gemacht, und es sei nicht zielführend, immer sofort mit der Polizei zu drohen, so der Gewerkschafter.