Neues Werk erhält sogar eine eigene Eisstockbahn

Dichtungsbahnen für eine Goldverarbeitungsanlage in Kasachstan, Rohrleitungen im Genfersee, Schutzplatten für eine Biogas-Anlage in Südtirol - die Auftragsbücher der Agru Kunststofftechnik sind voll. Nun packen die Traunviertler ein Projekt in eigener Sache an: Um 20 Millionen € wird das Werk in Bad Hall ausgebaut.