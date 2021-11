„Wir sind keine geldgierigen Rosinenpicker“

Der Urologe griff zudem verschiedene Kritikpunkte auf, die in jüngster Zeit seitens der Arbeiterkammer oder der ÖGK geäußert worden waren: „Es stimmt nicht, dass Wahlärzte beim Honorar verlangen können, was sie wollen. Es gibt eine Empfehlung auf Basis des Kassen-Katalogs“, stellte Pointner klar. Ansonsten sei es wie in der freien Wirtschaft - wer zu viel verlangt, dem laufen die Kunden bzw. Patienten davon. Grundsätzlich würden Wahlärzte nicht mehr verdienen als die Kollegen mit Kassenvertrag. Allerdings sei das unternehmerische Risiko höher.