„Aksel“: Der Super-Elch wird zum Kinostar

Regisseur Filip Christensen behandelt in der spannenden Dokumentation Svindals schwerstes, von vielen Rückschlägen geprägtes Comeback, nachdem er 2016 bei der Abfahrt in Kitzbühel brutal gestürzt war. Trotz der schlimmen Knieverletzung hatte Svindal schon vor der Operation in Oslo die Olympischen Spiele in Pyeonghchang 2018 im Visier.