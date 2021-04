Svindal privat: So stressig ist sein neues Leben

Und wie soll sich das ein Svindal-Fan vorstellen? Nun, er gilt als „Tausendsassa“. Er macht seit Jahren Börsengeschäfte, investiert in Start-Ups, hat so schon ein Vermögen verdient. Zudem sitzt er in Verwaltungsräten, hat ein Hotel eröffnet, eine eigene Skibekleidungslinie entworfen, eine Autobiografie geschrieben und ist mehrfach Markenbotschafter. Damit noch nicht genug, bald soll ein Film erscheinen, mit dem Titel „Aksel“. Da wirkte er natürlich auch an der vordersten Front mit. Und bald wird er eine TV-Show moderieren, einen Wettbewerb namens „Meister der Meister“, an dem er früher als Sportler teilnahm - und gewann.