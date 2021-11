Rapid: So hat auch Kühbauer ein Ablaufdatum

Nach dem November-Fehlstart mit zwei Pleiten läuten wieder die Alarmglocken. Es gibt nach dem 1:4 in Wolfsberg nichts zu beschönigen - kapitale Schnitzer vor der Pause, eine hilflose Darbietung danach. Kam auch im Legenden-Kreis nicht gut an, so meinte der einstige Erfolgsmacher Ernst Dokupil mit einem Schmunzeln: „Ich will dazu gar nichts mehr sagen.“