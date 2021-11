WAC jubelt - Rapid „nicht Bundesliga-tauglich“

Nach einem verpatzten Saisonstart steht der WAC nach 14 Spielen in der Fußball-Bundesliga plötzlich als erster Verfolger des überlegenen Leaders Salzburg da. Das 4:1 gegen Rapid am Sonntag war bereits der sechste Pflichtspielsieg in Folge, die Truppe von Coach Robin Dutt ist im Flow. „Wir sind momentan richtig gut in Form“, freute sich der deutsche Chefcoach der Kärntner. Sein Gegenüber wirkte ratlos. „Das war nicht bundesligatauglich“, fand Dietmar Kühbauer harte Worte.