Britische Terroristin soll nun im Jemen kämpfen

Lewthwaite kann auf ein bewegtes Leben in der Islamistenszene zurückblicken. Sie war als unauffälliges Mädchen in Nordirland und England aufgewachsen. Mit 17 Jahren konvertierte sie zum Islam und heiratete schließlich Germaine Lindsay. Dieser gelangte zu Berühmtheit, als er sich am 7. Juli 2005 als „Rucksackbomber“ in einer Londoner U-Bahn in die Luft sprengte und 25 Menschen mit sich in den Tod riss. Nach dem Terroranschlag stritt sie ab, von den blutigen Plänen ihres Gatten gewusst zu haben, und stellte sich selbst als Opfer dar.