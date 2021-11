Reifen im Wert von 14.000 Euro gestohlen

In der Gemeinde Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, dürften bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 9.30 Uhr, aus einem unversperrten Lagerraum eines Autohauses neue Reifen und Felgen gestohlen haben. In der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, dürften Samstagfrüh, gegen 5.30 Uhr, unbekannte Täter zwei Garnituren Kompletträder vom Lagerplatz einer KFZ-Werkstätte gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt etwa 14.000 Euro.