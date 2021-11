Schlangenjagd im Schutzanzug in Linzer Wohnhaus

Suche blieb erfolglos

Zwei der Helfer krochen in voller Schutzmontur durch den Dachboden. Bauarbeiter wollten kurz zuvor ein armdickes, schwarze Reptil in einem Zwischenraum gesehen haben. Da es in dem Haus bereits eine Vorgeschichte mit Schlangen gibt und sich Bewohner und Bauarbeiter unwohl fühlten und nicht mehr in die Nähe der Öffnung wollten, bat die Hausverwaltung um Hilfe. Doch die Tierretter fanden nichts – auch Spuren wie Kot, Häute oder Futterreste waren nicht zu sehen. Der Einsatz musste ohne Reptilienfund abgebrochen werden. „Wir stehen jetzt mit der Hausverwaltung in Kontakt, falls es zu einer erneuten Sichtung kommt“, so die Tierhilfe Gusental.