2G in vielen Bereichen: Steigt die Impfquote?

Aufgrund der zuletzt eskalierenden Infektionszahlen hat die türkis-grüne Regierung nun beschlossen, den Stufenplan zu beschleunigen. Das heißt, dass nun die Stufe 4 des Pandemieplans bereits ab Montag gelten wird. Bundesweit wird ab nächster Woche dann die 2G-Regel in Kraft treten, mit Ausnahme der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Für die Länder werden Erleichterungen, wie beispielsweise das Fallen der personalintensiven Ausreisekontrollen aus den Bezirken, beschlossen. Weiters wurde die Gültigkeit des Grünen Passes von einem Jahr auf neun Monate nach der zweiten Impfung verkürzt, um die Motivation für den dritten Stich zu erhöhen. Denken Sie, dass dieser Beschluss tatsächlich mehr Menschen zum Impfen anregen wird und die Impfquote steigen wird? Verraten Sie uns Ihre Meinung dazu in den Kommentaren, wir sind gespannt!