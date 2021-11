Ab Montag keine Ausreisekontrollen mehr in OÖ

Als 13. Bezirk in Oberösterreich gelten ab Samstag, 0 Uhr, Ausreisekontrollen in Steyr - doch damit ist ab Montag wieder Schluss! Wie ein Treffen von Bund und Ländern am Freitagabend in Wien ergab, ist der Hochinzidenzerlass Geschichte. Weiters gibt‘s ab Montag bundesweite Verschärfungen - die 2G-Regel tritt in ganz Österreich in Kraft.