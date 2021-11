Start-up-Trio kämpft gegen die „Leerstände“

Leerstand in der Donaumetropole vermindern - so lautet das Credo der drei Hochschüler Clemens Walter, Paul Spitzer und Jakob Mayerhofer. Das motivierte Trio aus der Bundeshauptstadt ist mit seinem Start-up „Book your room“ auf bestem Weg, diesen Missstand zu bekämpfen. „Im Rahmen eines Entrepreneurship in einer HAK in Hietzing haben wir uns die Frage gestellt, warum Büros nach Arbeitsschluss nicht weitergenutzt werden, da sie ja dann leer stehen und viele, die gerne leistbaren Workspace nutzen, aber nicht die Möglichkeit haben“, erzählte Clemens Walter im Gespräch mit der „Krone“ - und schon war die Idee mit „Book your room“ geboren.