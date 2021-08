Psychologin: „Angstverbreiten ist Geschäftsmodell“

Seit der Pandemie nehmen die Corona-Verschwörungstheorien stark zu. Anfangs wurde noch hauptsächlich das Vorgehen der Regierung kritisiert, jetzt stehen die Geimpften im Visier. Diese werden in manchen Kreisen inzwischen sogar als „giftig“ abgestempelt. Das Thema spaltet allerdings nicht nur die Gesellschaft, sondern auch Familien, Freundschaften und Beziehungen. Woher kommen Impf-Mythen? Warum nehmen sie so sehr in der Bevölkerung zu? Und wie kann man am besten mit Konflikten rund um dieses Thema umgehen? Darüber spricht Raphaela Scharf mit der Psychologin und Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenanfragen, Ulrike Schiesser.