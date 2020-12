Gerücht um Todesprämie und andere Corona-Lügen

Kein Geld fürs Begräbnis

Ein besonders irrwitziges Gerücht macht derzeit auch in Tirol die Runde. Demnach soll Angehörigen Geld fürs Begräbnis geboten werden, falls Verstorbene als Corona-Tote deklariert werden – auch wenn sie nicht am oder mit dem Virus gestorben sind. Hinterbliebene sollen diesbezüglich sogar telefonisch kontaktiert werden. „Das hab ich von zwei Personen gehört, die sich gar nicht kennen“, wettert ein „Krone“-Leser. Vermutlich wurden beide von der selbe Falschmeldung im Internet in die Irre geführt.