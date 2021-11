Ex-Salzburger sauer: „Die wollten mich loswerden!“

Pongracic hatte „Scheißoptionen“

Es habe wenige Optionen gegeben. „Natürlich gehe ich nicht irgendwo auf Leihe und spiele für so und so viel Geld weniger. Ich kann nicht auf Riesensummen verzichten, das geht nicht, das macht keinen Sinn. Ich habe Scheißoptionen gehabt, richtig dumme Angebote, die keinen Sinn machen. Ich war hier richtig frustriert in Wolfsburg, aber dachte so, Digga, das kann ich nicht machen. Das entspricht nicht meinem Niveau. Ich kann nicht gefühlt in die 2. Liga zurück, obwohl ich mich hier schon in der 1. Bundesliga bewiesen habe“, meint Pongracic, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt.