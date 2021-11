Wetter am Wochenende präsentiert sich meist sonnig

Mit einer Störungszone ziehen am Montag von Norden dichte Wolken durch und entlang der Alpennordseite vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel regnet es auch vor allem in der Früh und am Vormittag. Schnee fällt bis auf 1000/1300 Meter herab. Im übrigen Österreich ziehen vor allem vormittags zeitweise dichte Wolken durch, es bleibt aber meist trocken. Am Nachmittag wird es oft schon sonnig, lediglich im Nordstau halten sich zähe Wolkenfelder. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von sieben bis 13 Grad.