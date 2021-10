Wetterumschwung: Mit Allerheiligen kommt der Regen

Eine Störungszone liegt am Donnerstag quer über Österreich und bringt verbreitet dichte Wolkenfelder und Regen. Vorübergehend kann es auch kräftig regnen. Sonnige Auflockerungen gibt es kaum und sind am ehesten am Nachmittag im Südosten zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf 800 bis 1200 Meter im Westen und an der Alpennordseite, im Süden und am Alpenostrand bleibt sie noch über 2000 Meter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. In der Nacht sinken die Temperaturen auf zwei bis neun Grad, um dann am Tag wieder auf sechs bis 14 Grad zu steigen.