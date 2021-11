NFL-Star raste mit 250 km/h durch Las Vegas

Alkoholverbot, Fahrverbot, Kaution

Laut Angaben der Polizei soll der NFL-Spieler alkoholisiert und rücksichtslos gefahren sein. Das Gericht verdonnerte den NFL-Star zu Hausarrest, elektronischer Überwachung, Alkoholverbot, Fahrverbot und der Herausgabe seines Reisepasses. Zudem musste der Angeklagte eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro hinterlegen. Sein Anwalt sagte, Ruggs sei am Mittwochabend aus dem Gefängnis entlassen worden. Die nächste Anhörung findet am 10. November statt.