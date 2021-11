Michael Steinwender vertraut aufs Dragovic-Rezept

„Ich will ein echter Leader sein!“, sagt Michael Steinwender. Der 21-jährige Hartberg-Verteidiger, der im Sommer aus St. Pölten zur Russ-Elf wechselte, spielte sich zuletzt gleich dreimal in die Startelf. Mittelfristig will sich der Burgenländer dort auch etablieren. Im „Steirerkrone“-Gespräch erzählte der gebürtige Eisenstädter, was Nationalspieler Aleksander Dragovic mit seinem Training zu tun hat, was er sich von Leitwolf Sonnleitner abschaut und warum was ihn an Fußball-Legende Sergio Ramos gefällt...