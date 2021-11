Atlanta Braves gewinnen zum 4. Mal World Series

Astros machten sich unbeliebt

Der Vorteil eines Heimspiels brachte den Astros nun aber ebenso wenig wie schon zum Start in die World Series, als die Braves mit einem 6:2 in Houston für eine Überraschung gesorgt hatten. Das Team aus Texas muss nun trotz der dritten World-Series-Teilnahme binnen fünf Jahren weiter auf den zweiten Titel warten. Den ersten gab es 2017 - und der ist arg umstritten. Trotz eines nachgewiesenen Betrugs - die Astros spionierten die Signale der Gegner aus und verschafften sich so auch in der Final-Serie gegen die Los Angeles Dodgers einen Vorteil - durften sie die Meisterschaft zwar behalten. Bei gegnerischen Fans aber sind die Astros seither extrem unbeliebt und Mülleimer ein oft genutztes Zeichen der Ablehnung. Mülleimer deswegen, weil die Astros durch Klopfzeichen auf einen Mülleimer die Informationen der Spionage übermittelten. Die meisten Fans der anderen Teams waren in der World Series deswegen für die Braves.