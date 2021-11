Skischule Innerkrems baut sich eigene Liftanlage

„Wir wollen zumindest Kindern und Skianfängern eine Möglichkeit zum Skifahren in der Innerkrems bieten“, so Skischulen-Leiter Guido Schifferer zur „Krone“. 78.000 Euro investiert der Innerkremser heuer gemeinsam mit dem Tourismus in den neuen 140 Meter langen Lift direkt neben der Skischule.