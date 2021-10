Norbert Walter-Borjans will SPD-Vorsitz abgeben

Verhandlungen über Ampelkoalition

Er gehe mit dem „gutem Gefühl, zwei Jahre die SPD mitgeprägt zu haben“, so Walter-Borjans weiter. Nach vielen Jahren sei die SPD wieder eine führende Größe in der deutschen Politik. Seit Mittwoch befinden sich die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Grünen und den Liberalen in Koalitionsgesprächen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekräftigte auf einem Kongress in Hannover das Ziel, dass er im Dezember zum neuen Bundeskanzler einer Ampelkoalition gewählt werde.