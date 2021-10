Was bringt der U-Ausschuss zum ÖVP-Skandal?

Nach dem U-Ausschuss ist in der österreichischen Politik offenbar automatisch vor dem U-Ausschuss: nachdem nun beim letzten Mal alles rund um „Ibiza“ geklärt wurde, nehmen sich die Oppositionsparteien nun die Vorkommnisse in der ÖVP vor. Doch wie viel Licht kann das in die Affäre, die Sebastian Kurz den Kanzlersessel kostete, bringen? Das ist heute, Mittwoch, um 20:15 das Thema bei #brennpunkt mit Katia Wagner!