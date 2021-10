Jungmetaller fordern 1000 Euro im ersten Lehrjahr

Dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Höhe der Lohnsteigerung streiten, ist sozusagen „part of the game“. Überhaupt kein Verständnis hat Niklas Gassner, Landesjugendvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO GE), aber dafür, dass sich die Unternehmensvertreter auch gegen Verbesserungen für Lehrlinge sperren: „Österreichweit jammern Betriebe, dass sie keine Lehrlinge finden. Anstatt Unsummen an Geld in teure Kampagnen und Hochglanzbroschüren zu pumpen, sollte den Jugendlichen ganz einfach die Wertschätzung entgegengebracht werden, die sie verdienen.“