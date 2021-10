Metaller-Chef Fritz: Werden Schlagzahl erhöhen

„Die Beschäftigten haben sich nach dieser schwierigen Zeit mehr verdient als nur einen feuchten Händedruck“, ist Wolfgang Fritz nach gut eineinhalb Jahren Pandemie überzeugt. In einem nächsten Schritt wird es deshalb ab kommenden Mittwoch Betriebsversammlungen in mehr als zehn Vorarlberger Unternehmen mit hunderten Beschäftigten geben. „Gibt es weiterhin kein Entgegenkommen der Arbeitgeber, werden Anfang November Warnstreiks abgehalten“, kündigt Fritz bereits jetzt die nächsten Maßnahmen an.