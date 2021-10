Schmackhafte Klassiker aus Italien und Österreich

Ein Klassiker aus Österreich: Zwiebelrostbraten

Zwiebelsauce: 200g fein geschnittene Zwiebel, 50ml Rotwein, 200ml dunkle Kalbssauce, 20g Schnittlauch fein geschnitten, 20g grüner Apfel fein geschnitten, Salz, Pfeffer, Olivenöl#.

Zubereitung: Zwiebel in Öl bei mittlerer Hitze dunkel braten. Mit Rotwein ablöschen und verkochen lassen. Mit Kalbssauce aufgießen und 20 Minuten leicht köcheln lassen. Mit Speisestärke leicht abbinden und fein geschnittenen Schnittlauch und Apfel dazu geben.

Zubereitung Zwiebelrostraten: Das Fleisch würzen und in einer heißen Pfanne 2 Minuten auf jeder Seite anbraten. Aus der Pfanne nehmen und im Ofen bei 80°C gar ziehen lassen. (Auf Wunsch noch leicht rosa)

Röstzwiebel:

Zutaten:- 100g Zwiebeln in sehr feine Ringe geschnitten, Reismehl, Paprikapulver, Salz, Öl zum Frittieren. Zubereitung: Die Zwiebelringe in einer Mischung aus Mehl, Paprika und Salz wenden und bei 160°C hellbraun frittieren. Danach auf Küchenpapier abtropfen. Die Ringe nicht zu dunkel frittieren, sie garen nach dem Abtropfen noch nach und werden dann schön knusprig.

Glacierte Zwiebeln:

Zutaten: 8 kleine Zwiebeln, geschält, halbiert, Salz, Pfeffer, Thymian, 100ml dunkle Kalbssauce,50ml Rotwein Olivenöl.

Zubereitung: Die Zwiebelhälften salzen und in Olivenöl goldbraun braten. Mit Rotwein ablöschen und den Thymian hinzufügen. Den Wein verkochen lassen und mit Sauce aufgießen. Die Zwiebeln weich garen.