Der Kampf um die knappen Konsolen

Heuer keine Konsolen unterm Christbaum?

Dabei ist die Nachfrage gerade riesig. Ende 2020 kam nach rund sieben Jahren die neue PlayStation 5 raus, auch Sony-Rivale Microsoft brachte die Xbox Series X in den Handel. Wer allerdings eines der beiden Geräte will, muss lange warten: „Derzeit bekommen nur maximal 20 von 100 Kunden, die für eine solche Konsole anfragen, auch eine. Das liegt vor allem am weltweiten Chipmangel“, sagt Markus Geiregger vom Elektronikhändler Red Zac. Bis Weihnachten werde sich die Situation auch kaum verbessern. Für ein rechtzeitiges Geschenk unter dem Christbaum ist es daher in vielen Fällen schon zu spät.